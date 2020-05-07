صورة جديدة لأحمد مجدي وياسمين صبري من كواليس مشهد حديث السوشيال ميديا

أثار المشهد حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واصفين المشهد بأغرب طريقة زواج وذلك ضمن أحداث مسلسل فرصة تانية.ونشر المخرج مرقس عادل، علي حسابه الرسمي بموقع الانستجرام الشهير صورة جديدة من كواليس تصوير المشهد ووصفه "زياد المجنون ".وحصد مقطع الفيديو على "فيسبوك"، العديد من التعليقات خاصة من الفتيات، وتمنوا أن يجدوا شخص مثله وطريقة حب وطلب زواج مختلفة، وكانت من بين التعليقات: "فرصة تانية".يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.