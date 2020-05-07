ياسمين صبري تعترف بحبها لحبيبها السابق وتعود له

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انطلقت اليوم الحلقة الثالة عشر من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.





بدأت الحلقة عندما إعترف أحمد مجدي "زياد" لحبه لياسمين صبري "ملك" أمام منزلها، فتركته ملك، ففي اليوم التالي ذهب زياد للشركة، اتجه نحو مكتب ملك وكان يريد أن يتحدث معها، لكنها منعته.





فعندما خرجوا من الشركة، وقفت ملك بسيارتها أمام سيارته وقالت موافقة، تسارعوا بالسيارات، ثم آتى زياد بباقى من الورد لبيتها ليلاً، طلب منها أن تخرج، عادت قصة حبهم مرة آخرى.



يذكر أن مسلسل "فرصة تانية" بطولة كل من :" ياسمين صبري وأحمد مجدي وهبة مجدي وأيتن عامر وإدوارد ودياب ومحمود البزاوي وأشرف زكي وهبة عبدالغني وابتهال الصريطي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.



