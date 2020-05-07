كارتيرون يطالب الزمالك بالتعاقد مع لاعبين في هذه المراكز









كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، عن طلب باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، في تدعيم الجهة اليمنى خلال الفترة المقبلة.





ويعاني الزمالك من نقص في الجهة اليمنى، في ظل وجود حازم إمام وحيداً بعد هروب التونسي حمدي النقاز.





وكشفت التقارير أن باتريس كارتيرون طلب التعاقد مع ظهير أيمن، وظهير أيسر، وصانع ألعاب، بالإضافة إلى لاعب خط وسط مدافع، ومهاجم، بسبب النقص الذي يعاني منه الفريق في تلك المراكز



