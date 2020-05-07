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كارتيرون يطالب الزمالك بالتعاقد مع لاعبين في هذه المراكز

الخميس 07/مايو/2020 - 04:52 ص
كارتيرون
كارتيرون
محمد الدمتناوي


كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، عن طلب باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، في تدعيم الجهة اليمنى خلال الفترة المقبلة.

ويعاني الزمالك من نقص في الجهة اليمنى، في ظل وجود حازم إمام وحيداً بعد هروب التونسي حمدي النقاز.

وكشفت التقارير أن باتريس كارتيرون طلب التعاقد مع ظهير أيمن، وظهير أيسر، وصانع ألعاب، بالإضافة إلى لاعب خط وسط مدافع، ومهاجم، بسبب النقص الذي يعاني منه الفريق في تلك المراكز

وتوقف النشاط في الدوري المصري الممتاز بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

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