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مائدة رمضان 2020 .. طريقة تحضير بطاطس فريسكاس وبيتزا وشوربة البصل
الخميس 07/مايو/2020 - 04:56 ص
في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك، سيقدم موقع "لافام" طرية عزيزتي طريقة تحضير مائدة لذيذة لعزومات الشهر الكريم، حيث نستعرض معكِ طريقة عمل شوربة البصل وبيتزا بالمشروم وبطاطس فريسكاس، لكي تقومين بتجهيزهم لأفراد أسرتك على مائدة الإفطار وإخراجهم مثل المطاعم:
بطاطس فريسكاس
مقادير بطاطس الفريسكاس
كأس ونصف دقيق
٣ بطاطا كبيرة مقشرة و مقطعة بالطول
٢ ملعقة صغيرة كركم
٢ ملعقة كببرة بيكنغ باودر
١/٢ ملعقة صغيرة ملح
١/٢ ملعقة صغيرة شطة
١/٢ ملعقة صغيرة ثوم بودرة
القليل من الماء
زيت للقلي
مقادير صوص الفريسكاس
٣ ملاعق كبيرة كاتشاب
١/٢ كاس مايونيز
ملعقة صغيرة خل
ملعقة كبيرة سكر
بصلة صغيرة مفرومة ناعم
١ مخلل خيار مفرومة ناعم
ملح / فلفل حسب الرغبة.
طريقة تحضير صوص الفريسكاس
- نخلط الدقيق مع الكركم مع البيكنغ باودر مع الملح والشطة والثوم في وعاء.
- يضاف القليل من الماء حتى يصبح لدينا خلطة سميكة.
- تنقع البطاطا في خليط الدقيق وتوضع في الثلاجة مدة ساعتين .
- توضع كمية وفيرة من زيت في وعاء ويوضع على النار.
- عندما يحمى الزيت تقلى قطع البطاطا ويجب تحريكها أثناء القلي حتى تصبح مغطاة بالكامل بالزيت.
- ترفع من على النار عندما تكتسب اللون الذهبي.
- تسكب في صحن التقديم وتتبل بالقليل من الملح وتقدم مع صوص الفريسكاس.
- لتحضير صوص الفريسكاس تخلط جميع المكونات مع بعضها البعض وتوضع في البراد حتى تبرد.
شوربة بالبصل
مقادير شوربة بالبصل
4 أكواب مرق دجاج.
½ 1 كوب كريمة طبخ.
4 بصلات كبيرة مقطعة شرائح.
3 ملاعق كبيرة دقيق.
4 فصوص ثوم مهروس.
ملعقة كبيرة زبدة.
ملعقة صغيرة ريحان مجفف.
ملعقة صغيرة زعتر مجفف.
ملح وفلفل أسود.
طريقة تحضير شوربة بالبصل
- ذوّبي الزبدة على نار متوسطة ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يُصبح لونه ذهبيًا.
- أضيفي الثوم والدقيق وقلبيه ثم أضيفي المرق تدريجيًا حتى يُصبح الخليط ناعمًا ويذوب الدقيق تمامًا.
- ضعي البصل والزعتر والريحان والملح والفلفل الأسود في محضرة الطعام واهرسيه هرسًا ناعمًا.
- أعيدي البصل على النار وأضيفي الكريمة وقلبيه حتىيغلي ويغلظ.
- ضعيه في أطباق التقديم وقدميه ساخنًا.
بيتزا بالمشروم
المقادير البيتزا بالمشروم
3 كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة خميرة
رشة ملح
رشة سكر
1/4 كوب زيت نباتي أو زيت زيتون
1 كوب ماء دافئ
مقادير صلصة الطماطم
2 ملعق زيت نباتي
1 بصلة مفرومة ناعم
5 حبات ثوم مفروم ناعم
5 حبات طماطم مقشرة ومفرومة ناعم
3/4 كوب معجون طماطم
ملعقة صغيرة زعتر
معلقة صغيرة ريحان
ملعقة صغيرة بوردة ثوم
ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة فلفل أحمر بودرة
رشة سكر
الإضافات
هوت دوغ أو سلامي
مشروم طازج ومقطع
ا كوب جبنة موزاريلا مبشورة
شرائح زيتون أسود
طريقة العجينة
اضيفي ملعقة خميرة الى كوب الماء الدافئ ورشة سكر.
اضيفي رشة الملح ونصف كوب الزيت على الدقيق واعجنها جيدا وأضيفي اليها مزيج الخميرة مع الإستمرار في العجن وبعد ذلك اتركيها لترتاح مدة ساعة أو أكثر لتصبح جاهزة للإستخدام.
طريقة تحضير صلصة الطماطم
يقلى البصل مع الثوم ثم تضاف الطماطم المفرومة الى أن تغلي ثم نضيف رمعجون الطماطم والزعتر والريحان وبودرة الثوم ورشة سكر وفلفل حار حسب الرغبة وملح وفلفل وتطبخ على النار قليلاً وتترك لتبرد
طريقة تحضير طبق البيتزا
رق العجينة في طبق الفرن ( رقيقة أو سميكة حسب الرغبة) ثم تخريمها قليللآ بواسطة الشوكة وفرد صوص الطماطم البارد ثم أضيفي رقائق السلامي أو الهوت دوغ والمشروم وجبنة الموزاريلا المبشورة ، وأخيراً رشي القليل من الأعشاب اإيطالية (ريحان وزعتر) فوق الجبنة لنكهة أقوى وضعيها بالفرن المحضر مسبقاً
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