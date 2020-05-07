مائدة رمضان 2020 .. طريقة تحضير بطاطس فريسكاس وبيتزا وشوربة البصل

بطاطس فريسكاس

- لتحضير صوص الفريسكاس تخلط جميع المكونات مع بعضها البعض وتوضع في البراد حتى تبرد.

- تسكب في صحن التقديم وتتبل بالقليل من الملح وتقدم مع صوص الفريسكاس.

- ترفع من على النار عندما تكتسب اللون الذهبي.

- عندما يحمى الزيت تقلى قطع البطاطا ويجب تحريكها أثناء القلي حتى تصبح مغطاة بالكامل بالزيت.

- توضع كمية وفيرة من زيت في وعاء ويوضع على النار.

- تنقع البطاطا في خليط الدقيق وتوضع في الثلاجة مدة ساعتين .

- يضاف القليل من الماء حتى يصبح لدينا خلطة سميكة.

- نخلط الدقيق مع الكركم مع البيكنغ باودر مع الملح والشطة والثوم في وعاء.

شوربة بالبصل

- ضعيه في أطباق التقديم وقدميه ساخنًا.

- ضعي البصل والزعتر والريحان والملح والفلفل الأسود في محضرة الطعام واهرسيه هرسًا ناعمًا.

- أضيفي الثوم والدقيق وقلبيه ثم أضيفي المرق تدريجيًا حتى يُصبح الخليط ناعمًا ويذوب الدقيق تمامًا.

- ذوّبي الزبدة على نار متوسطة ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يُصبح لونه ذهبيًا.

بيتزا بالمشروم

المقادير البيتزا بالمشروم





3 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة خميرة

رشة ملح

رشة سكر

1/4 كوب زيت نباتي أو زيت زيتون

1 كوب ماء دافئ





مقادير صلصة الطماطم

2 ملعق زيت نباتي

1 بصلة مفرومة ناعم

5 حبات ثوم مفروم ناعم

5 حبات طماطم مقشرة ومفرومة ناعم

3/4 كوب معجون طماطم

ملعقة صغيرة زعتر

معلقة صغيرة ريحان

ملعقة صغيرة بوردة ثوم

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة فلفل أحمر بودرة

رشة سكر





الإضافات

هوت دوغ أو سلامي

مشروم طازج ومقطع

ا كوب جبنة موزاريلا مبشورة

شرائح زيتون أسود





طريقة العجينة

اضيفي ملعقة خميرة الى كوب الماء الدافئ ورشة سكر.





اضيفي رشة الملح ونصف كوب الزيت على الدقيق واعجنها جيدا وأضيفي اليها مزيج الخميرة مع الإستمرار في العجن وبعد ذلك اتركيها لترتاح مدة ساعة أو أكثر لتصبح جاهزة للإستخدام.





طريقة تحضير صلصة الطماطم

يقلى البصل مع الثوم ثم تضاف الطماطم المفرومة الى أن تغلي ثم نضيف رمعجون الطماطم والزعتر والريحان وبودرة الثوم ورشة سكر وفلفل حار حسب الرغبة وملح وفلفل وتطبخ على النار قليلاً وتترك لتبرد





طريقة تحضير طبق البيتزا

رق العجينة في طبق الفرن ( رقيقة أو سميكة حسب الرغبة) ثم تخريمها قليللآ بواسطة الشوكة وفرد صوص الطماطم البارد ثم أضيفي رقائق السلامي أو الهوت دوغ والمشروم وجبنة الموزاريلا المبشورة ، وأخيراً رشي القليل من الأعشاب اإيطالية (ريحان وزعتر) فوق الجبنة لنكهة أقوى وضعيها بالفرن المحضر مسبقاً