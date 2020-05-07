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الحلقة 13 من "ليالينا 80" غادة عادل تترك منزل الزوجية.. وزوجة محمد علي رزق تكتشف خيانته

الخميس 07/مايو/2020 - 06:23 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
تبدأ الحلقة 13 من مسلسل "ليالينا 80" بخناقة بين "مرتضى" محمد علي رزق، وزوجته "زينب" بعد رؤيتها له في الكازينو مع "بدرية نهى عابدين.

ويحدث شجار بين "أمير" محمد رشاد، وشقيقته "بدرية" بعد رؤيته لها مع "مرتضى" في الكازينو الذي يعمل فيه، ويخبر "راوية" هبة عبد الغني، بأن لديه عريسًا لها.

"سمير"، يفاتح "راضي" ميدو عادل، في رغبة "مجدي" حسني شتا، الزواج من اخته فاطمة "هاجر الشرنوبي"، وبعد عرض "راضي" الأمر عليها، تطلب التفكير.

يبدأ "هشام" إياد نصار، في تجارة العملة داخل مصر، وتترك "مريم" غادة عادل، منزل الزوجية هي وابنتهما "جميلة" رنا رئيس، للعيش في منزل شقيق "هشام" وهو "جلال" خالد الصاوي.

ويتحدث "جلال" مع "مريم" ويحاول الصلح بينهما وأنه نفذ رغبتها بالإنتقال إلى مكان آخر، ويطلب منها التفكير وعتاب نفسها للحال الذي وصل بينها وبين زوجها "هشام".

وتنتهي الحلقة "سعاد" تخبر شقيقتها "مرتضى" أن "سوسن" أخبرت "زينب" زوجته بوجوده في الكازينو مع "بدرية".

مسلسل "ليالينا 80" بطولة غادة عادل، إياد نصار، صابرين، خالد الصاوي، ميدو عادل، محمد علي رزق، حسني شتا، ميدو عادل، رنا رئيس، هاجر الشرنوبي، منه عرفة، تأليف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج أحمد صالح.

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