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باريس يسعى لخظف نجم الانتر من برشلونة

الخميس 07/مايو/2020 - 05:31 ص
إنتر ميلان
إنتر ميلان
محمد الدمتناوي


يرغب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويضع برشلونة عينه على لاوتارو مارتينيز، للتعاقد معه من أجل تعزيز صفوفه خلال الفترة المقبلة، تحسبا لرحيل الأوروجوياني لويس سواريز عن الفريق.

وبحسب شبكة " ESPN " العالمية، فإن باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع لاوتارو مارتينيز خلال الفترة المقبلة.

ويرغب سان جيرمان في التعاقد مع مارتينيز، تحسبا لرحيل الأوروجوياني إدينسون كافاني عن الفريق خلال الصيف المقبل.

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