آيتن عامر لـ"الفجر الفني" مسلسل 100 وش هايل والعمل مفاجأة

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أبدت الفنانة أيتن عامر عن إعجابها بمسلسلات رمضان 2020، بأن هذه المنافسة قوية كثيراً، لكن عبرت عن حبها بمسلسل 100 وش، لأنه كان مفجأة على الجميع.



وفي تصريح صحفي قالت:" مسلسل 100 وش، هائل وأحدث مفجأة لم نكن نتوقعها، لأن آسر ياسين ونيلي كريم لم يقدموا الكوميدي من فترة، عندما قدمون نافسوا مسلسل من أهم المسلسلات الكوميدية في هذا الموسم".





وأستكملت حديثها قائلة:" ولكن هذا اه لونه، الآخر له لونه، فلا نستطع أن نقول أن يوجد عمل أفضل من الآخر".





يذاع لآيتن عامر مسلسل "فرصة تانية" في هذه الأيام، وتشاركه البطولة مع كل ياسمين صبري وأحمد مجدي وهبة مجدي وأيتن عامر وإدوارد ودياب ومحمود البزاوي وأشرف زكي وهبة عبدالغني وابتهال الصريطي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي





