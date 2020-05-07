الزمالك يحسم موقفه من رحيل مصطفى محمد









حسم مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، موقفهم من بيع مهاجم الأبيض الأساسي مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





رحيل مصطفى محمد عن الزمالك





وتلقى مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عدة عروض في الآونة الأخيرة، للرحيل عن صفوف الأبيض في الموسم المقبل.





وقررت إدارة الزمالك ببقاء مصطفى محمد في الموسم المقبل وغلق الباب بشكل نهائي على رحيله لعدة أسباب وعلى رأسها الأهمية الفنية له داخل الزمالك والاعتماد عليه بشكل أساسي.



