الحلقة 13 من "لما كنا صغيرين" سميرة عبدالعزيز تكتشف تجارة محمود حميدة للمخدرات ويحاول تبرير موقفه

Advertisements

تبدأ الحلقة 13 من مسلسل "لما كنا صغيرين" بإلقاء "سليم" محمود حميدة، اللوم على "وائل" كريم قاسم، وتعنيفه بعد إعتدائه على "حامد" شقيق "نهى" نسرين أمين، ردًا على اعتدائه عليه وقت دفن "نهى".



يهدد "سليم" كلًا من "دنيا" و"وائل" بالشرط الجزائي في حال تقديم استقالتهما من العمل بالشركة.



يستيقظ "ياسين" خالد النبوي، من نومه لا يجد والدته عبير منير، ويعتقد بأنها تزور "حسن" نبيل عيسى، المحبوس على قضية مقتل "نهى" ويذهب وبالفعل يجدها هناك، ويعدها بأنه سيفعل أقصى جهده لإثبات برائته.



يدق جرس باب فيلا "نيا" وكان معها "وائل" فيفتحان في خوف ليجدوا شخصًا مربوطًا أمام باب الفيلا فيكتشفان أنه مساعد "ياسين"، المكلف بمراقبتها وحمياتها من "سليم".



وبسؤال "دنيا" و"وائل" عمن فعل به ذلك، ليبلغهم انهم أشخاص أبلغوه إنهم لن يتركوا "دنيا" فى حالها.



وتنتهي الحلقة بجلوس "سليم" مع محاميه "وفيق" أشرف زكي، وأخبره بأنه لا يريد أن تعمل "صافي" معهم مرة ثانية، واختاره هو ليكون بديلًا لها، ولكنه لم يقبل واعترض معه، وتركه وذهب.



وأثناء حديثهم سمعتهم "أبلة عفت" سميرة عبد العزيز، وهم يتحدثون، فواجهت "سليم" بأنها عرفت متاجرته في المخدرات، واستنكرت من فعله لذلك، خاصةً أنه من عائلة راقية، فشعر بالخزي والحزن من حديثها.



.مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، محمود حجازي، نسرين أمين، نبيل عيسى، كريم قاسم، عبير منير، سميرة عبد العزيز، منه فضالي، تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمد علي.

