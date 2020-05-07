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بيبي يدفع آرسنال لبيع نصف الفريق في الميركاتو الصيفي

الخميس 07/مايو/2020 - 05:59 ص
آرسنال
آرسنال
علي خلاف


تحدث تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء، أن الإيفواري نيكولاس بيبي نجم آرسنال سيدفع إداراة آرسنال الإنجليزي للاستغناء عن 6 لاعبين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن آرسنال قد يضطر لبيع 6 لاعبين، لدفع الأموال المتبقية في صفقة انتقال بيبي إلى ملعب الإمارات الذي انتقل من ليل إلى آرسنال، الصيف الماضي، في صفقة قياسية بلغت 72 مليون إسترليني.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أنّ آرسنال سيسدد قيمة الصفقة لصالح ليل على 5 أقساط، بسبب معاناة النادي من أزمة مالية؛ بسبب منع الجماهير من حضور المباريات، بالإضافة لتجميد الأموال الخاصة بالبث التلفزيوني حاليًا.

وأوضحت الصحيفة أنَّ النادي اللندني، قد يلجأ للاستغناء عن 6 لاعبين، لتسديد الأموال المتبقة في صفقة بيبي.

وذكرت أن اللاعبين المرتبطين بالرحيل حاليًا عن آرسنال هم بيير إيميريك أوباميانج، وألكسندر لاكازيت، ومسعود أوزيل.

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