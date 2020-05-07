ننشر مواصفات وسعر هاتف HONOR 9X Lite في السعودية والإمارات

أطلقت علامة هونر التجارية التابعة لشركة هواوي، هافتها الجديد HONOR 9X Lite في السعودية والإمارات، ويتميز الهاتف بمواصفاته المميزة وسعره المناسب، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية سعر ومواصفات هاتف HONOR 9X Lite في السعودية والأمارات0





مواصفات عامة لهاتف HONOR 9X Lite





حصل HONOR 9X Lite على شاشة عرض كاملة مقاس 6.5 بوصة وكاميرا مزدوجة تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا مساعدة للعمق بدقة 2 ميجابكسل. كما يأتي الهاتف مدعومًا بمعالج Kirin 710 ووحدة معالجة الرسوميات Turbo التي تضمن معالجة الصور بجودة عالية، كما أنه مزود ببطارية بقدرة 3750 مللي أمبير، مما يُمكن المستخدمين من استخدامه دون قلق بشأن شحنه طوال اليوم.





سعر هاتف HONOR 9X Lite في السعودية والإمارات





ويبلغ سعر هاتف HONOR 9X Lite في الإمارات 699 درهم إماراتي وفي المملكة 699 ريال سعودي، وسيتمكن المستخدمون في الإمارات والسعودية من شراء الهاتف بدءًا من 14 مايو 2020 المقبل.





وقد قال كريس سان بايغونغ، رئيس شركة هونر في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسرنا أن نطرح هاتف HONOR 9X Lite في الإمارات والسعودية، ونحن على ثقة تامة بأن هذا الهاتف سيلقى رضا عشاق العلامة، حيث صمم HONOR 9X Lite للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي مبتكر وبسعر مناسب، كما ستكون ميزاته الذكية نقطة جذب إضافية للخبراء الرقميين الذين يتطلعون إلى الإبداع والعيش في عالم ذكي اليوم|.





المواصفات الكاملة لهاتف HONOR 9X Lite





حصل هاتف HONOR 9X Lite على كاميرا مزدوجة بدقة 48 ميجابكسل تضم العدسات الأكثر تكاملًا لتصوير اللحظات الثمينة بغض النظر عن البيئة، ويوفر المستشعر الرئيسي 48 مليون بكسل من الدقة مما يمنح المستخدم تفاصيل مذهلة في الصور المعقدة، وتعتبر عدسة العمق المساعدة بدقة 2 ميجابكسل رفيقاً مثالياً للهواة الذين يرغبون بتصوير العناصر عن قرب.





وأضافت علامة هونر مستشعر أساسي بدقة 48 ميجابكسل علامة فارقة في تصوير الهواتف الذكية وسيلقى إعجاب عشاق التصوير الفوتوغرافي ببراعته وسهولة استخدامه، ويتميز هاتف HONOR 9X Lite بفتحة بعد بؤري تبلغ f/1.8 ومستشعر ½ بوصة لتعزيز دقة الصورة وجودتها وإدخال كمية كبيرة من الضوء والتقاط التفاصيل الدقيقة ليمنح المستخدم الصور الأقرب إلى الواقعية، وستبدو صوركم بأدق وأوضح تفاصيل عند التكبير.





كما حصل الهاتف على وضع AIS Super Night Mode 2.0 للتصوير الليلي الذي يدمج الصور المختلفة بذكاء لينتج صور واضحة وواقعية في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة.





ويتميز هاتف HONOR 9X Lite بشاشة مقاس 6.5 بوصة في هيكل مريح عند الإمساك به بيد واحدة وذلك بفضل الشاشة الخالية من فتحة الكاميرا التي تأتي بدقة 2340×1080 يوفر الهاتف تجربة محسنة لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو.





ويتميز هاتف هاتفها بفلتر الضوء الأزرق المعتمد من TÜV Rheinland الذي يعمل على تقليل إشعاعات الضوء الأزرق الضارة المنبعثة من الشاشة، مما يقلل من إجهاد العين بغض النظر عن الاستخدام الكثيف للهاتف.





وحصل الهاتق على بطاريةقوية بقدرة 3750 مللي أمبير، ومنح الهاتف تجربة خالية من القلق بدون شاحن خارجي، حيث يتيح عمر البطارية الطويل 108 ساعات من تشغيل الموسيقى أو 28 ساعة من المكالمات الهاتفية أو 22 ساعة من تشغيل الفيديو أو 10 ساعات من اللعب المتواصل.





وحصل الهاتف HONOR 9X Lite مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، كما تعمل بطاقات SIM وmicroSD معًا لتوفير ما يصل إلى 512 جيجابايت من الذاكرة الخارجية، مما يتيح للمستخدمين حفظ ما يصل إلى 10,000 أغنية دون المساومة على الجودة.