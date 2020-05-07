حقيقة إقالة عبدالحفيظ من الأهلي

تناقلت بعض من الصحف خبر بشأن إقالة سيد عبدالحفيظ من منصب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.





وأكد الإعلامي أحمد شوبير، أن عبد الحفيظ مستمر في منصبه حتى نهاية الموسم، وأنه سيكون هناك تقييم للتجربة من جانب إدارة الأهلي سواء بالبقاء أو البحث عن بديل.





وأشار إلى أن رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يطلب إجراء تعديلات في جهازه المعاون خلال الموسم الجديد، ولكنه طلب فقط ضم أخصائي تأهيل.



