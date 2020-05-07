Advertisements

حقيقة إقالة عبدالحفيظ من الأهلي

الخميس 07/مايو/2020 - 06:27 ص
سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
أمل الحلفاوي
تناقلت بعض من الصحف خبر بشأن إقالة سيد عبدالحفيظ من منصب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير، أن عبد الحفيظ مستمر في منصبه حتى نهاية الموسم، وأنه سيكون هناك تقييم للتجربة من جانب إدارة الأهلي سواء بالبقاء أو البحث عن بديل.

وأشار إلى أن رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يطلب إجراء تعديلات في جهازه المعاون خلال الموسم الجديد، ولكنه طلب فقط ضم أخصائي تأهيل.

فيما تطرق شوبير للحديث عن موقف معارين الأهلي، وقال،"مدرب الأحمر استقر على عودة أكرم توفيق، بالإضافة إلى أن فرص محمد شريف ومحمد عبد المنعم في العودة للفريق الأحمر خلال الموسم الجديد ازدادت خلال الفترة الأخيرة".

أخبار تهمك

حقيقة إقالة عبدالحفيظ من الأهلي

منذ ساعة الا ربع

تقارير.. الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

منذ حوالي 14 ساعة

الموت يفجع طليقة عمرو دياب

منذ حوالي 9 ساعات

متحدث الحكومة يعلق على واقعة الإفطار الجماعي ببولاق (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ يوم

ننشر صورة فرد الأمن المتوفى بحادث سيارة بمحل حلواني بالعمرانية

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة": تسجيل 387 إصابة جديدة بالكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ يوم

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وفاة ممرضة بـ"كورونا" في مستشفى جامعة طنطا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ حوالي 17 ساعة

"دي قصتي وأنا كنت بتاع دوكو".. ناصر البرنس يهاجم محمد رمضان من جديد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:01 ص

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

10:51 م

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

08:17 ص

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

01:50 م

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

05:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة