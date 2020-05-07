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موراتي يستهدف ميسي كبديل لمارتينيز

الخميس 07/مايو/2020 - 06:30 ص
ميسي
ميسي
عبد القادر عرابي


صرح "ماسيمو موراتي" رئيس نادي إنتر ميلان السابق، أن إدارة النيرادزوري عليها أن تتعاقد مع النجم الأرجنتيني "ليونيل ميسي" نجم نادي برشلونة، أو مواطنه "باولو ديبالا" مهاجم نادي يوفنتوس، لتعويض "لاوتارو مارتينيز" مهاجم الإنتر، في حال رحيله عن الفريق.


ويرتبط مارتينيز بالإنضمام لبرشلونة في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة، كبديل رئيسي للمهاجم الأوروجواياني "لويس سواريز" في هجوم نادي برشلونة.


وقال موراتي في تصريحات نقلتها صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "إذا انضم ميسي للإنتر سيكون أمراً عظيما".


وتابع: "إذا كان ضم ميسي مستحيلاً، على الإنتر أن يتحول لباولو ديبالا، فهو جدير بشغل مركز لاوتارو".

ويعد ضم ميسي للإنتر رغبة قديمة لماسيمو موراتي، حيث حاول ضمه للفريق منذ 10 أعوام، بعد الإنجاز التاريخي لإنتر ميلان عام 2010، بالحصول على الثلاثية التاريخية، دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، رفقة البرتغالي "جوزيه مورينيو".


وحول موقف بطولة الدوري الإيطالي، المتوقف منذ مارس الماضي بسبب كارثة كورونا، أتم موراتي: "الموقف الحالي يختلف عن قضية كالتشيو بولي، لقد كان فيروساً أصاب العالم".


وكان رئيس يوفنتوس "أندريا آنييلي" قد قام بالإعجاب بتغريدتين لجماهير يوفنتوس، ترفض من خلالها تتويج يوفنتوس بالدوري في حال إلغائه.


وأشارت الجماهير، أن يوفنتوس يختلف عن منافسيه – في إشارة لإنتر ميلان – الأمر الذي دعى موراتي لتذكير الجماهير بفضيحة كالتشيو بولي الشهيرة، والتي هبط يوفنتوس على إثرها للدرجة الثانية.


ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل إلغائه، برصيد 63 نقطة، مقابل 62 نقطة لنادي لاتسيو، و54 نقطة لإنتر ميلان مع مباراة منقوصة.

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