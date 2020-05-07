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أديل تخطف الأنظار بنيولوك جديد.. تعرفي على سر جمالها (صورة)

الخميس 07/مايو/2020 - 06:37 ص
أديل
أديل
تصدرت الفنانة العالمية أديل تريندات "جوجل" حول العالم، خطفت الفنانة العالمية أديل الأنظار بنيولوك جديد في عيد ميلادها الـ 32، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام" صورة مفاجأة للجمهور، حيث فقدت الكثير من وزنها مرتدية فستان أسود قصير.

وجهت أديل الشكر لمتابيعيها وجمهورها على تهنئتهم بعيد ميلادها الـ 32، وشكرت الناس الذين حرصوا على اتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وناشدت أديل الجمهور: "التزموا بالبقاء داخل منازلكم"، وأشادت بدور الطاقم الطبي الذي خاطروا بحياتهم لمواجهة هذه الوباء الخطير، وفيما يلي نقدم لكِ عزيزتي طرق سر جمال الفنانة العالمية أديل.

مصفف الشعر وخبير تجميل يكشف عن سر جمال اديل

كشف مايكل أشتون، مصفف الشعر وخبير التجميل، عن سر جمال بشرة أديل، والمكياج المثالي يتلخص فى تطبيق عدة خطوات، سنستعرضها معكمِ فيما يلي:

- تنظيف وترطيب البشرة وعدم إهمال ذلك، والتخلص من أى زيت زائد حول الأنف والجبهة ثم استخدام البريمير قبل تطبيق المكياج.

- تضع أديل كميات قليلة من خافي العيوب "الكونسيلر"، والذي يجب وضعه أولاً قبل أى شىء، وتطبيقه بشكل خاص أسفل العينين وحول حواف الأنف وأسفل مستوى الأنف، ونفس الأمر أسفل الشفة السفلية وفي أي مكان به بقع على البشرة، حتى تظهر بشرة أديل مشرقة وجذابة.

تصتخدم أديل فرشاة برأس مدبب عند تطبيق الفاونديشن حول الأنف وأسفل العينين، خاصة حول خط الفك، حيث يضع الفاونديشن على الفرشاة ويطبقه على البشرة فى حركات دائرية، وكلما احتاج للمزيد من المنتج، وضعه على الفرشاة وليس على الوجه مباشرة.

تستخدم اديل أدوات التجميل لتظهر بارزة، مع التقليل من وضع أحمر الخدود خاصة عند ظهور المغنية البريطانية على السجادة الحمراء، حتى تظهر بإطلالة لائقة وجذابة أمام جمهورها والمصورين.

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