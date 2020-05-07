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قبل العودة .. تعرف على ترتيب الدوري الألماني وقائمة الهدافين

الخميس 07/مايو/2020 - 06:41 ص
بايرن ز
بايرن ز
عبد القادر عرابي



تنتظر جماهير كرة القدم بشغف، عودة بطولة الدوري الألماني مرة أخرى، بعد توقفها منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.


ومنحت الحكومة الألمانية الضوء الأخضر للإتحاد الألماني لكرة القدم ورابطة أندية الدوري الألماني "بوندزليجا" للعودة دون جماهير، خلال النصف الثاني من شهر مايو الجاري.



وكانت البطولة الألمانية تعد بتنافس كبير بين بايرن ميونخ المتصدر برصيد 55 نقطة، ومن خلفه بوروسيا دورتموند برصيد 51 نقطة ولايبزج برصيد 50 نقطة، وذلك قبل توقف البطولة عند الجولة 25.



ويذكر "الفجر الرياضي" لزواره، ترتيب الدوري الألماني قبل عودته المرتقبة، وكذا ترتيب هدافي البطولة.



ترتيب أندية الدوري الألماني


1- بايرن ميونخ – 55 نقطة.

2- بوروسيا دورتموند – 51 نقطة.

3- لايبزج – 50 نقطة.

4- بوروسيا مونشنجلادباخ – 49 نقطة.

5- باير ليفركوزن - 47 نقطة.

6- شالكة – 37 نقطة.

7- فولسفبورج – 36 نقطة.

8- فرايبورج – 36 نقطة.

9- هوفنهايم – 35 نقطة.

10- كولن – 32 نقطة.

11- يونيون برلين – 30 نقطة.

12- إنتراخت فرانكفورت – 28 نقطة.

13- هيرتا برلين – 28 نقطة.

14- أوجسبورج – 27 نقطة.

15- ماينز – 26 نقطة.

16- فورتونا دوسلدورف – 22 نقطة.

17- فيردر بريمن – 18 نقطة.

18- بادربورن – 16 نقطة.




ترتيب هدافي الدوري الألماني


1- روبيرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونخ) – 25 هدف.

2- تيمو فيرنر (لايبزج) – 21 هدف.

3- جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) – 14 هدف.

4- روبين كوايسون (ماينز) – 12 هدف.

5- سيرجي جنابري (بايرن ميونخ) – 11 هدف.





ترتيب أصحاب التمريرات الحاسمة


1- توماس مولر (بايرن ميونخ) – 16 تمريرة.

2- جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) – 15 تمريرة.

3- كريستوفر نكونو (لايبزج) – 12 تمريرة.

4- تورجان هازارد (بوروسيا دورتموند) – 10 تمريرات.

5- أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند) – 10 تمريرات.

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