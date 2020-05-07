مسلسل "الاختيار" يحتل قائمة التريندات عبر تويتر

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تصدر مسلسل "الاختيار" قائمة التريندات عبر موقع تبادل التغريدات "تويتر"، وذلك بعد عرض الحلقة الثالثة عشر والتي شهدت سعادة أبو عبد الله كبير أنصار بيت المقدس بعد تفجير مبنى المخابرات الحربية بالإسماعيلية على يد التكفيري هشام عشماوي وصديقه عماد، رغم عدم وقوع إصابات من القوات المسلحة المصرية.



وبعد التفجير مباشرة يقوم الجيش بتشديد الأمن في محافظة الإسماعيلية بالكامل وهو ما يجعل أبو عبدالله يأخذ عددا من التكفيريين على رأسهم هشام عشماوي ويهرب من الإسماعيلية خوفًا من القبض عليهم.



يذكر أن مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، كريم العمري، كريم محجوب، كريم عبد الجواد، أحمد الشاذلي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.