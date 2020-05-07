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الميركاتو الصيفي| مدافع الإنتاج يعرض نفسه على الزمالك

الخميس 07/مايو/2020 - 06:48 ص
الانتاج الحربي
الانتاج الحربي
حسام مجدي


يسعى محمود البدري، مدافع الإنتاج الحربي، للانضمام إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

البدري يرغب في ارتداء القميص الأبيض

وتحدث مصدر  مقرب من محمود البدري مدافع الإنتاج، أن الاعب عرض نفسه، من خلال وكيل أعماله، على إدارة الزمالك.

ويعتبر البدري أحد أبناء الزمالك، حيث رحل عن صفوفه في موسم 2013/2014 إلى الإنتاج الحربي، ثم إلى طلائع الجيش، قبل العودة إلى الإنتاج من جديد.

ويسعى وكيل البدري لإقناع الزمالك بالصفقة، خاصة أنها لن تكلف النادي من الناحية المادية، حيث ينتهي عقد اللاعب مع الإنتاج بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدده حتى هذه اللحظة.

يذكر أن صاحب الـ28 عاما، شارك مع الإنتاج الحربي في 10 مباريات، خلال الموسم الجاري وقدم مستويات مميزة.

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