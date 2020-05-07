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بيتر ميمي يشيد بالبطل الشهيد أيمن شويقة

الخميس 07/مايو/2020 - 07:30 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشر المخرج بيتر ميمي مؤكداً عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر"، بوجود أمثال عديدة مثل البطل الشهيد أيمن شويقة الذى ضحى بنفسه من أجل سلامة زملائه.

حيث كتب بيتر ميمي قائلا: "البطل أيمن شويقة، حضن التكفيري بالحزام الناسف وأنقذ اخواته وزيه الشحات شتا وحسام جمعة وغيرهم كل دول العسكري ياسر".

يذكر أن مسلسل "الاختيار" يتناول قصة حياة البطل الشهيد أحمد المنسي الذى مات في سبيل حماية وطنه وتعرض للخيانة والغدر من الإرهابي هشام عشماوي.

و يشارك في بطولة هذا المسلسل كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، كريم العمري، كريم محجوب، كريم عبد الجواد، أحمد الشاذلي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.

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