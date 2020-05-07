قاليلو أحدث ضيوف "كريزي تاكسي"

أشرف الزيات مروض حيوانات أليفة ومفترسة، ترك أفريقيا الوسطى وحضر للقاهرة للعمل في السيرك القومي لقدرته الكبيرة على ترويض كل أنواع الحيوانات، ولاستغلال مهاراته مع الحيوانات، كانت تلك هي الشخصية التي قدمها الفنان إبراهيم السمان في الحلقة "13" من الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" المعروض على قناة الحياة، ولإقناع الركاب بالمقلب استضاف إبراهيم معه ضيف جديد وهو "بقاليلو" وهو نسناس يستضيفه معه في التاكسي بعد أن ارجعه صاحبه لأنه أصبح "يعض" صاحبه، فيبدأ إبراهيم اللعب مع النسناس في وجود الراكب مما يسبب زعر للركاب بسبب "بقاليلو" فيطلبون مغادرة التاكسي، وهنا يكتشف المقلب.



