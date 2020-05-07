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مريم الخيشت تشوق جمهورها لدورها في لعبه النسيان "تفتكرو حكايتها إية؟؟ "

الخميس 07/مايو/2020 - 07:52 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشرت الفنانة مريم الخيشت صورة لها من مشهد في مسلسل لعبة النسيان وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام ".

وعلقت" الخيشت" علي الصورة قائلة:"زينة من مسلسل لعبة النسيان. تفتكروا إيه حكايتها اية ؟" وذلك لتشوق جنهورها عن دورها في مسلسل" لعبة النسيان".

يذكر أن ولعبة النسيان بطولة دينا الشربيني ، وأحمد داوود ، وانجي المقدم ، ورجاء الجداوي ، والعديد من ضيوف الشرف منهم الفنان أحمد حاتم ، والفنانة ياسمين أبو اليزيد ، و المسلسل سيناريو وحوار تامر حبيب.

ويتم عرض مسلسل لعبة النسيان الحلقة 13 خلال شهر رمضان الكريم على قناة mbc مصر، وتردد قناة mbc مصر على القمر نايل سات هو 11470 أو 12015 عمودي، بينما معامل تصحيح الخطأ هو 6/5، ومعدل الترميز هو 27500.

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