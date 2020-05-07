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استخراج عملة معدنية من مريء طفلة بدون جراحة في المنصورة (صور)

الخميس 07/مايو/2020 - 07:38 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد كشك
أعلن الدكتور أحمد الرفاعي مدير مستشفي أطفال المنصورة الجامعي، عن نجاح فريق طبي في استخراج نصف جنيه "٥٠ قرشا" عالق بالمرئ لأكثر من شهرين ونصف لطفله عمرها سنتين بوحدة ‏جهاز الهضمي والمناظير في مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة.
وقال مدير مستشفي أطفال المنصورة الجامعي، إن الفريق الطبى بوحدة الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى الأطفال جامعة المنصوره، من استخرج نصف جنيه عالق فى المرئ لأكثر من سبعين يوميا لطفلة عمرها سنتين.

وأشار مدير مستشفي الأطفال إلي أن القصه بدأت بأن الطفلة بلعت نصف جنيه من دون أن يلاحظ أحد فى البيت، وبعدها بدأت تعانى من صعوبة في البلع ورفض للأكل ونوبات ترجيع متكرر كان يستجيب للعلاج بشكل جزئي، ثم بدأت تعانى من صعوبة فى التنفس ونوبات اختناق وكانت تأخذ جلسات استنشاق، وبعد معاناة السبعين يوميا من تعب الطفلة، طلب الطبيب المعالج عمل أشعة على الصدر والتى أظهرت وجود جسم معدنى يشبه العملة المعدنية فى المرئ.

وأوضح مدير أطفال المنصورة، أنه تم استقبال الحاله بمستشفى الأطفال، وتم إجراء أشعة مقطعيه، التى أظهرت وجود العملة المعدنية فى المرئ، وقد قام فريق العمل بوحده الجهاز الهضمي بعمل منظار للمرئ، وتبين وجود نصف جنيه بحاله صدأ كامل مما يدل على وجوده لفترة طويلة فى هذا المكان ووجود تقرح من حوله.

وقال مدير الأطفال تم استخراج العملة المعدنية، بالمنظار دون الحاجة للتدخل الجراحى، وقد خرجت الطفله من المستشفى بحاله جيده.

‏ومن جانبه يتقدم الدكتور أحمد الرفاعي مدير عام مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة بالشكر الجزيل لوحدة الجهاز الهضمى والمناظير ورئيس الوحده الدكتور محمد عز الرجال على هذا الأداء المميز دائما.

وعلي صعيد آخر قدم والد ووالدة الطفل يوسف الذى توفاه الله تعالى تبرعا بمبلغ ٢٠٠ الف جنيه مصرى لصالح مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة خصصت لشراء ماكينة لتصنيع المسكات الطبية لحماية المرضى والامهات واعضاء الطاقم الطبيي، بحضور الدكتور أحمد الرفاعى مدير مستشفى الأطفال الجامعى. 

وأشار والد ووالدة الطفل أنهم بادروا بالتبرع لمستشفى الأطفال كنوع من رد الجميل وعمل صدقة جارية على روح ابنهم المتوفى لتقديم الدعم لمستشفى الأطفال للقيام بدورها فى تكثيف الجهود المتواصلة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والحد من فرص انتشاره.

استخراج عملة معدنية من مريء طفلة بدون جراحة في المنصورة (صور)
استخراج عملة معدنية من مريء طفلة بدون جراحة في المنصورة (صور)
استخراج عملة معدنية من مريء طفلة بدون جراحة في المنصورة (صور)
استخراج عملة معدنية من مريء طفلة بدون جراحة في المنصورة (صور)
استخراج عملة معدنية من مريء طفلة بدون جراحة في المنصورة (صور)
استخراج عملة معدنية من مريء طفلة بدون جراحة في المنصورة (صور)
استخراج عملة معدنية من مريء طفلة بدون جراحة في المنصورة (صور)
استخراج عملة معدنية من مريء طفلة بدون جراحة في المنصورة (صور)

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