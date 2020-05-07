تعرف على مقلب محمد ثروت في الحلقة الثالثة عشر من برنامجه "محدش فاهم حاجة"

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ظهر الفنان محمد ثروت في أجدد حلقات برنامج المقالب "محدش فاهم حاجة" المذاع على قناة "mbc masr" بشخصية "مدير فندق" فتدخل الجريمة في الشالية، ثم تتفاجئ بوجود فرد في الغرفة، فيأتي مدير الفندق ويتشاجرو سوياً، يهتم الضحية بأنها سرقت أموال من في الغرفة، فيتشاجرو ثم يعترف لهم ثروت أن هذا مقلب.



وتضمنت الحلقة أيضا ظهور محمد ثروت وهو يعمل "مذيع" يصطحب معه شخص من وزراة التموين، يدخلوا محلات تجارية ويسألو عن أسعار الأشياء التي تتواجد في المحل، يجاوب صاحب المحل في حضور الشخص الذي آتى من وزراة التموين، فيبينوا له أنه نصاب ويتحدثوا عنه في البرنامج، ثم يتشاجروا سوياً، ثم يقول لهم ثروت أن هذا مقلب.



تعتبر هذه المرة الأولى لخوض ثروت تجربة تقديم برامج مقالب، يشبه برنامج "محدش فاهم خاجة" برامج الكاميرا الخفية التي كانت تقدم قديماً.



يشار إلى أن آخر عمل محمد ثروت كان مسرحية "علاء الدين" مع أحمد عز، تارا عماد، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، كريم عفيفي، محمد جمعة.