علا رشدي تُحّكم جمهورها بينها وبين نيللي كريم مين بتقولها أحلي؟؟

نشرت الفنانة علا رشدي فيديو لها مع الفنانة نيللي كريم وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".وظهرت"علا" في الفيديو مع" نيللي" وهي تناديها" sugr" لترد عليها نيللي قائلة "ماااجي" وذلك هي أسماء شخصيات في مسلسل "لعبة النسيان".وعلقت "رشدي" علي الفيديو قائلة :"مين بيقولها أحلي"، ليرد عليها الجمهور قائلين :" ما تحرجيش نفسك يا لولو بنات مصر حسمو الموضوع دا" فتقوم" علا" بالرد إية يا جماعة ما تجملوني شوية وتقولولي إني مش "عمر".يذكر أن مسلسل" لعبة النسيان" بطولة آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو الدالي أحمد وائل، ومن إخراج كاملة ابو ذكري.يعرض مسلسل ب 100 وش يوميًا، على شاشة قناة "الحياة" الساعة 8 إلا ربع مسًاء، ويعرض على قناة "دبي" الساعة 8 مسًاء.