نجم برشلونة السابق : ريال مدريد أفضل لـ"مبابى" من البارسا

أكد الإسبانى سيسك فابريجاس نجم نادى موناكو الفرنسى، أن ريال مدريد هو الفريق الأنسب للنجم الشاب كيليان مبابى مهاجم باريس سان جيرمان.

وأكد فابريجاس أن مبابى لاعب شاب وطموح، ودائمًا ما يبحث عن الفرصة ليكون أفضل فى المستقبل ويمتلك قدرات هائلة للغاية.

وأضاف نجم موناكو الحالى وبرشلونة السابق، أن الفريق الأفضل لطريقة لعب مبابى هو ريال مدريد، مشيرًا إلى أنه أكثر الفرق التى سيتمكن من الاندماج فى صفوفه.