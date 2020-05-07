Advertisements

تفسير الشعراوي لقوله تعالى: {ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وأياته ورسوله كنتم تستهزئون} الآية 65 من سورة التوبة

الخميس 07/مايو/2020 - 06:51 ص
الشيخ محمد متولي الشعراوي
الشيخ محمد متولي الشعراوي
تفسير سورة التوبة للشيخ محمد متولي الشعراوي

تفسير الشعراوي للآية 65 من سورة التوبة

{وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ(65)}

وإن سألتهم يا رسول الله: ها تناولتم الإسلام بسوء أو عيب في مجالسكم، فسوف يقولون: كان هذا قد حدث فهو مجرد خوض ولعب، وكلام مجالس لا قيمة له.

والخوض أن تُدخِلَ نفسك في سائل، مثل الذي يخوض في الماء أو يخوض في الطينَ، وقد أطلق على كلِّ خوض، ثم اقتصر على الخوض في الباطل، أي: أن المسائلة لم تكن جدية بل كانت مجرد تسلية ولعب.

ويقول الله لرسوله: {قُلْ أبالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ} أي: إذا قالوا لك: إن هذا حديث تسلية ولعب؛ فاللعب هو أمر لا فائدة منه إلا قتل الوقت، أليس عندكم إلا الاستهزاء بآيات الله ورسوله وأحكام الإسلام تقتلون به الوقت؟ فهل هذه المسائل خوض ولعب؟

ثم يعطيهم الله الحكم: {لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ...}.

تفسير سورة التوبة للشيخ محمد متولي الشعراوي

تفسير الشعراوي للآية 65 من سورة التوبة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقالات اسلامية سورة التوبة تفسير قوله تعالى تفسير سورة التوبة تفسير القران تفسير الشعراوي بوابة الفجر ايات قرانية القران الكريم الفجر الشيخ محمد متولي الشعراوي الشيخ الشعراوي الشعراوي ادعية اسلامية

أخبار تهمك

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

منذ حوالي 15 ساعة

ننشر صورة فرد الأمن المتوفى بحادث سيارة بمحل حلواني بالعمرانية

منذ حوالي 8 ساعات

تقارير.. الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ يوم

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ حوالي 19 ساعة

"الصحة": تسجيل 387 إصابة جديدة بالكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ حوالي 6 ساعات

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

"دي قصتي وأنا كنت بتاع دوكو".. ناصر البرنس يهاجم محمد رمضان من جديد (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة ممرضة بـ"كورونا" في مستشفى جامعة طنطا

منذ حوالي 17 ساعة

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ يوم

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

الموت يفجع طليقة عمرو دياب

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من الحكومة على فرض رسم التنمية وأسعار البنزين

منذ يوم

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ يوم

حقيقة إقالة عبدالحفيظ من الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

تفسير الشعراوي لقوله تعالى: {ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء} الآية 27 من سورة التوبة

تفسير الشعراوي لقوله تعالى {إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا} الآية 39 من سورة التوبة

تفسير الشعراوي لقوله تعالى: {إنما يستأنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر} الآية 45 من سورة التوبة

تفسير الشعراوي لقوله تعالى: {ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا} الآية 49 من سورة التوبة

تفسير الشعراوي لقوله تعالى: {قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم} الآية 52 من سورة التوبة

البحوث الإسلامية: من يستهزئ بالصلاة آثم ومرتكب لكبيرة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:01 ص

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

10:51 م

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

08:17 ص

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

01:50 م

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

05:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة