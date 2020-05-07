لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم القاطرة الإفريقية للأهلي

يصر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لنادى الأهلى، على التعاقد مع الكونغولى جاكسون موليكا، مهاجم فريق مازيمبى، لتدعيم الخط الأمامي للقلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت ان الأهلى مهتم بالفعل بالحصول على خدمات اللاعب، ولكن يبقى العائق الوحيد هو عدم حسم اللاعب لموقفه، حيث يفضل اللعب فى أوروبا عن التواجد بالدوريات العربية.

وتخوض إدارة التعاقدات بالقلعة الحمراء، مفاوضات مكثفة مع اللاعب ووكيله، لإقناعه بخطوة ارتداء القميص الأحمر، ومحاولة إغراء اللاعب من الناحية المادية".

ويرفض نادى الأهلى تقديم عرض رسمى لإدارة مازيمبى، قبل الحصول على رغبة موليكا بالانتقال للقلعة الحمراء.