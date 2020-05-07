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يويفا يحدد موعد مباراة يوفنتوس وليون فى دورى الأبطال

الخميس 07/مايو/2020 - 09:41 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

أكدت تقارير صحفية، أن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" استقر على موعد مبدئى لإحدى مواجهات دورى الأبطال.

 

وطبقًا للصحافة الفرنسية، فإن يويفا حدد 18 أغسطس المقبل موعدًا لمواجهة يوفنتوس الإيطالى، وليون الفرنسى فى إياب ثمن نهائى دورى الأبطال الأوروبى.

 

وكان يويفا أعلن فى وقت سابق اعتزامه استكمال ما تبقى من المنافسات الأوروبية فى شهر أغسطس المقبل، فيما تلقى يوفنتوس الهزيمة بهدف نظيف أمام نظيره ليون فى مباراة الذهاب قبل تجميد النشاط.

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