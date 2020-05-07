المالية: نستهدف دعم المصدرين.. وتعظيم الصادرات المصرية

قال الدكتور محمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة المالية، إن النهوض بالقطاع الصناعي يعد أولوية لدى القيادة السياسية، حيث تستهدف الدولة تعظيم الصادرات المصرية، ولهذا تتوجه الدولة لدعم المصدرين.





وأشار "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن وزارتي المالية والصناعة تحركوا سريعا لدعم المصدرين وفقا للتوجيهات الرئاسية، ورد الأعباء التصديرية المتأخرة علي المصدرين، وهو ما ساهم في توفير سيولة للمصدرين.





وأوضح المستشار الإعلامي لوزارة المالية، أنه تم توقيع 41 اتفاقية جديدة لتسوية الأعباء التصديرية المتأخرة، موضحا أن اتفاقية التسوية تهدف لتحفيز الاستثمار، مؤكدا أن الحكومة تتحرك سريعا لحل أي مشكلات تعرقل حركة التصدير.





أعلنت وزارة المالية أمام لجنة الخطة والموازنة في البرلمان عن دراستها لتشريعات مهمة خلال الفترة الحالية، ومنها تعديلات قانون الصكوك الذي يوجد داخل المجلس الوزراء، وتعديلات المالية العامة، وقانون القيمة المُضافة لحل مشكلة بعض الصناعات مثل الورق.





وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن اتجاه الحكومة لترشيد الإنفاق إلى أقصي قدر ممكن، في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا، مضيفا أن هناك تنسيقا وتعاونا مع صندوق النقد الدولي في ملف “خطة الإيرادات المتوسطة” والدعم الفني.





وقال وزير المالية: “نحتاج لنظرتهم الدولية في مجال إصلاحات المالية العامة وادارة الدين من خلال إنشاء وحدات بالتعاون معهم مثل وحدة المراجعة ووحدة رفع كفاءة ادارة الدين العام ومستمرين في التنسيق معهم، وطلبنا منهم مؤخرا تمويل وهم لا يتأخروا علينا في ملف الدعم الفني.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان مع الوزير لعرض الملامح الأساسية لمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020 2021.





ولفت محمد معيط، إلى سعي الوزارة لمزيد من دمج الهيئات لتعظيم النفقات العامة، موضحًا أن هناك توجيهًا للحكومة ببحث مستقبل الوزارات في مرحلة متقدمة.





وردًا على مطالبات أعضاء البرلمان بصورة ترشيد النفقات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، أكد معيط أنه لن يسمح بإنشاء هيئات جديدة والاتجاه يسير نحو دمج الهيئات المتشابهة في الاختصاصات.



