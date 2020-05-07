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عبير صبري تشوق جمهورها لمسلسل "خيانة عهد": "يا ترى نادية هتعمل إية في التهديد دا "

الخميس 07/مايو/2020 - 09:23 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق

نشرت الفنانة عبير صبري مشهد لها من مسلسل" خيانه عهد " وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلقت" عبير"علي المشهد قاصده تشويق الجمهور حيث قالت "إنقلب السحر علي الساحر، يا تري نادية هتعمل إية في التهديد دا "، وذلك من دورها في مسلسل "خيانة عهد".


مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎،

والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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