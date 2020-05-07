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بشرى سارة من الصين بشأن مخاطر فيروس كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 09:33 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

كشفت السلطات الصحية الصينية، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة بشأن مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقالت السلطات الصينية، إنه تم خفض تصنيف جميع مناطق البلاد الشاسعة، من مخاطر الإصابة بالفيروس عالية إلى منخفضة، مشيرة إلى انخفاض عدد الحالات الجديدة إلى ما يقرب من الصفر ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة في أكثر من ثلاثة أسابيع.

 

وكشفت السلطات الصحية الصينية، أن آخر منطقة تم تخفيض تصنيفها مقاطعة لينكو خارج مدينة مودانجيانغ في مقاطعة هيلونغجيانغ المتاخمة لروسيا حيث تم الإبلاغ عن أحدث ارتفاع في الحالات.

 

وقد قررت السلطات الصينية، إغلاق مستشفى ميداني للطوارئ في المنطقة بعد إغلاق الحدود البرية، وبدا أن إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة أدت بالفعل إلى خفض عدد الحالات الجديدة إلى الصفر.

 

وسجلت إدارة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الخميس، حالتين جديدتين فقط مصابتين بفيروس كورونا قادمين من الخارج، مؤكدة أن 295 مصابا بكوفيد-19 لا يزالون في المستشفى، وكان 884 شخصا آخر قيد العزلة والمراقبة للاشتباه في إصابتهم أو لفحصهم الإيجابي دون ظهور أعراض.

 

وكانت الصين، أبلغت عن 4633 حالة وفاة من بين 82.885 حالة إصابة بالفيروس الذي يشتبه في أن منشأه مدينة ووهان الصناعية المركزية أواخر العام الماضي قبل انتشاره في جميع أنحاء العالم، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

 

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