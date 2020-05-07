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عرض مسلسل The Eddy لظافر العابدين في هذا الموعد

الخميس 07/مايو/2020 - 09:33 ص
بوابة الفجر
وكالات

يعرض مسلسل The Eddy للنجم ظافر العابدين على نتفليكس بدءاً من 8 مايو، وهو التعاون الأول للنجم مع المنصة العالمية.

المسلسل إنتاج فرنسي – أميركي مشترك، وتدور أحداثه حول مالك ملهى ليلي يتعامل مع الفوضى اليومية لعالم الموسيقى في قلب العاصمة الفرنسية باريس.

ويشارك في البطولة جوانا كوليج، والمرشحة لـغولدن غلوب ميليسا جورج، وأندريه هولاند، وراندي كربر وطاهر رحيم، ومن إنتاج المخرج الحائز على جائزة الأوسكار داميان شازيل عن فيلمه La La Land والذي يشارك في إخراجه أيضاً بجانب المخرجة المغربية هدى بن يمنية الحائزة على جائزة الكاميرا الذهبية في مهرجان كان السينمائي، والمخرجة ليلى مراكشي (Rock the Casbah)، وتأليف جاك ثرون، كما يشترك في عملية الإنتاج ألان بول

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