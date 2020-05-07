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الذهب يرتفع مع إثارة بيانات اقتصادية بشأن تعافي الاقتصاد العالمي

الخميس 07/مايو/2020 - 09:03 ص
بوابة الفجر
رويترز
ارتفع الذهب يوم الخميس مع إثارة بيانات اقتصادية قاتمة لشكوك بشأن تعافي الاقتصاد العالمي المتضرر من جائحة فيروس كورونا على الرغم من بدء بعض الدول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فرضتها لاحتواء المرض.

وبحلول الساعة 0549 توقيت جرينتش، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1688.24 دولار للأوقية (الأونصة). وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1691.80 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينز كبير خبراء السوق في أكسي كورب ”هناك الكثير من الضبابية، الأسواق لا زالت تحاول استيعاب ما قد يحدث بعد انتهاء العزل العام“.

لكنه أضاف أن النمو الاقتصادي الضعيف في أغلب الدول يدعم الدولار مما يكبح المكاسب التي يحققها المعدن الأصفر.

ولامس الدولار أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية.

وكانت أسعار الذهب قد هبطت في الجلسة السابقة بأكثر من واحد في المئة بفعل ارتفاع الدولار واستئناف بعض مصافي الذهب عملياتها بما هدأ من المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.

ويترقب المستثمرون حاليا بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية التي من المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الخميس بينما يتابعون عن كثب التطورات المتعلقة بالعلاقات الأمريكية الصينية بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على بكين.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا ”قد يعاني الذهب على المدى القصير لكن الاقتصاد الكلي الدافع لا زال يشير إلى صعود نحو منطقة ارتفاع قياسية في وقت لاحق من العام“.

وأضاف أن من المتوقع الآن أن تتعافى الأنشطة الاقتصادية بوتيرة أبطأ بكثير في الربع الحالي وسيدعم ذلك دعم التوقعات بأن جهود التحفيز النقدي والمالي العالمية ستتزايد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.3 بالمئة مسجلا 1821.54 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 758.20 دولار. وشهدت الفضة ارتفاعا نسبته 0.3 بالمئة لتبلغ 14.97 دولار للأوقية.


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