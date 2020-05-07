Advertisements

بنك إنجلترا يحذر من انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 14٪ في 2020

الخميس 07/مايو/2020 - 09:49 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
حذر بنك إنجلترا من أن تأثير جائحة الفيروس الجديد سيؤدي الي تراجع الاقتصاد البريطاني، ودفعه لركود عميق، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

يقول البنك، إن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة 14٪ في عام 2020، مع ارتفاع البطالة إلى 8٪. ويتوقع حاليًا انتعاشًا في عام 2021، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 15٪.

كما ترك البنك أسعار الفائدة البريطانية دون تغيير عند 0.1٪. وقرر البنك المركزي عدم زيادة جهود التحفيز، وسيحافظ على خطته الحالية لتحفيز 200 مليار جنيه استرليني (248 مليار دولار).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا بنك إنجلترا انكماش الاقتصاد البريطاني

أخبار تهمك

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم القاطرة الإفريقية للأهلي

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة من الصين بشأن مخاطر فيروس كورونا

منذ 43 دقيقة

الكشف عن أول الراحلين الأجانب من الأهلي

منذ ساعة و نصف

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ يوم

ننشر صورة فرد الأمن المتوفى بحادث سيارة بمحل حلواني بالعمرانية

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة": تسجيل 387 إصابة جديدة بالكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ حوالي 20 ساعة

توضيح مهم من وزير التعليم لطلاب الثانوية عن موعد الامتحانات

منذ ساعة و 15 دقيقة

10 ملايين يورو.. الزمالك يحدد سعر رحيل نجم الفريق الأول

منذ ثلث ساعة

عاجل.. وفاة ممرضة بـ"كورونا" في مستشفى جامعة طنطا

منذ حوالي 18 ساعة

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ يوم

خبراء يحذرون من كارثة أخطر من كورنا تهدد كوكب الأرض

منذ أقل من ساعة

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

منذ حوالي 17 ساعة

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الجنيه الإسترليني قد يخسر 25% في غياب اتفاق حول بريكست

800 مليون استرلينى خسائر بنك انجلترا أسبوعيا منذ قرار "البريكست"

لأول مرة منذ عقد.. الميزانية الأسترالية تحقق التوازن

متجاوزا الأزمة العالمية.. إجراء 42 خفض للفائدة حول العالم

النشاط الصناعي الأمريكي دخل مرحلة الإنكماش خلال مارس الماضى

المركزي الروسي يقرر خفض الفائدة 5.5% للتصدي لأزمة فيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:01 ص

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

10:51 م

توضيح مهم من وزير التعليم لطلاب الثانوية عن موعد الامتحانات

09:01 ص

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

08:34 ص

بشرى سارة من الصين بشأن مخاطر فيروس كورونا

09:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة