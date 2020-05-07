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بنك إنجلترا يحذر من انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 14٪ في 2020
الخميس 07/مايو/2020 - 09:49 ص
ترجمة: منار طارق
حذر بنك إنجلترا من أن تأثير جائحة الفيروس الجديد سيؤدي الي تراجع الاقتصاد البريطاني، ودفعه لركود عميق، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".
يقول البنك، إن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة 14٪ في عام 2020، مع ارتفاع البطالة إلى 8٪. ويتوقع حاليًا انتعاشًا في عام 2021، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 15٪.
كما ترك البنك أسعار الفائدة البريطانية دون تغيير عند 0.1٪. وقرر البنك المركزي عدم زيادة جهود التحفيز، وسيحافظ على خطته الحالية لتحفيز 200 مليار جنيه استرليني (248 مليار دولار).
يقول البنك، إن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة 14٪ في عام 2020، مع ارتفاع البطالة إلى 8٪. ويتوقع حاليًا انتعاشًا في عام 2021، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 15٪.
كما ترك البنك أسعار الفائدة البريطانية دون تغيير عند 0.1٪. وقرر البنك المركزي عدم زيادة جهود التحفيز، وسيحافظ على خطته الحالية لتحفيز 200 مليار جنيه استرليني (248 مليار دولار).
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