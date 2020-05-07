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أسعار اللحوم اليوم الخميس 7-5-2020 بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية

الخميس 07/مايو/2020 - 09:38 ص
بوابة الفجر
استقرت أسعار اللحوم اليوم الخميس 7-5-2020 بعد ارتفاعها بشكل طفيف خلال تعاملات الأسبوع الماضي لتستقر في شهر رمضان المبارك وجاءت كما يلي:

أسعار اللحوم اليوم الخميس 7-5-2020

وصل سعر كيلو الكندوز بين 140 وحتى 150 جنيها.
 سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها .
سعر كيلو السجق 110-125 جنيها.
وتراوحت اسعاركيلو  البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها .
وتراواحت أسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها.
وتراوحت أسعار اللحوم الضأن لتبدأ من 120و حتى 140جنيها.
كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 120 جنيها.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أسعار اللحوم والدواجن لن ترتفع خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى مصر لديها احتياطى كاف من اللحوم المجمدة والطازجة والدواجن بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، فى ضوء ما تم إنشاؤه من مزارع.

وأشار المصيلحى إلى أن لدينا إنتاج مستمر من اللحوم الطازجة، وتم فتح الاستيراد من السودان والأسعار لن ترتفع، وحيث أن اللحمة البرازيلى الممتازة يتم طرحها بـ 90 جنيه واللحوم السودانى بـ 85 جنيه، وتم استيراد الكميات الكافية من اللحوم المجمدة تكفى لمدة 4 شهور ونص وسعرها 63 جنيه فى الكيلو. 



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