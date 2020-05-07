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10 ملايين يورو.. الزمالك يحدد سعر رحيل نجم الفريق الأول

الخميس 07/مايو/2020 - 09:55 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

  

كشف هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سعر رحيل نجم الفريق مصطفى محمد، من أجل الموافقة على رحيله عن القلعة البيضاء في الصيف المقبل.

 

وقال زادة، في حواره ببرنامج ملعب "أون تايم" على قناة "أون تايم سبورت": "إذا جاء عرض احتراف خارجي لمصطفى محمد، لابد أن يحدد الفرنسي كارتيرون (المدير الفني) رأيه أولا، وكذلك أمير مرتضى المشرف على الفريق".

 

وتابع: "وفي حال موافقة الثنائي على رحيل مصطفى، يأتي دور المجلس لتحديد القيمة المالية المطلوبة للاستغناء عن اللاعب".

 

واختتم: "رأيي الشخصي أن الزمالك لن يستغنى عن مصطفى محمد بأقل من 10 ملايين يورو، وذلك بسبب ارتفاع أسعار اللاعبين خلال الفترة الماضية".

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