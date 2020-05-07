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ارتفاع الفائض التجاري بين الصين والولايات المتحدة إلى 22.87 مليار دولار

الخميس 07/مايو/2020 - 10:00 ص
بوابة الفجر
رويترز
أظهرت حسابات رويترز المستندة إلى بيانات الجمارك الصينية يوم الخميس أن فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة سجل في أبريل 22.87 مليار دولار، بما يعد ارتفاعا كبيرا عن فائض قدره 15.33 مليار دولار في مارس.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، سجل إجمالي فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة 63.68 مليار دولار.

ومما يضيف المزيد من التشاؤم إلى توقعات التجارة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسرع من وتيرة مبادرة لنقل سلاسل الإمداد الصناعي العالمية إلى خارج الصين بينما تبحث واشنطن فرض رسوم جمركية جديدة على بكين لمعاقبتها على معالجتها لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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