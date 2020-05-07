ارتفاع الفائض التجاري بين الصين والولايات المتحدة إلى 22.87 مليار دولار

أظهرت حسابات رويترز المستندة إلى بيانات الجمارك الصينية يوم الخميس أن فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة سجل في أبريل 22.87 مليار دولار، بما يعد ارتفاعا كبيرا عن فائض قدره 15.33 مليار دولار في مارس.





وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، سجل إجمالي فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة 63.68 مليار دولار.



