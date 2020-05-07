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مانشستر سيتي يرفض رحيل نجمه إلى بايرن ميونخ

الخميس 07/مايو/2020 - 11:09 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

يخطط نادي بايرن ميونيخ للتعاقد مع نجم فريق مانشستر سيتي الدولي الألماني، ليروي ساني خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات.

 

وكانت تقارير صحفية ألمانية، قد أكدت في وقت سابق بأن بايرن ميونيخ توصل لإتفاق مع ساني على عقد لمدة 5 سنوات، في حين لم يتفق بعد على قيمة الصفقة.

 

ووفقاً للمعلومات الواردة من " جول " العالمية، فإن بايرن ميونيخ قدم عرضاً بقيمة 40 مليون يورو من أجل التوقيع مع ساني، ولكن تم رفض العرض على الفور.

 

وأشار المصدر الى أن هذا المبلغ بعيد كل البعد عن طلبات مانشستر سيتي المالية، وذلك على الرغم من أن اللاعب ينتهي عقده في صيف 2021.

 

وأضاف المصدر الى أن مانشستر سيتي على إستعداد للحفاظ على ساني صاحب الـ24 عاماً حتى نهاية عقده، بدلاً من رحيله هذا الصيف بملغ زهيد.

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