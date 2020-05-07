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مرتجي : أرفض العمل خارج النادي والخطيب شقيقي الأكبر

الخميس 07/مايو/2020 - 10:49 ص
خالد مرتجي
خالد مرتجي
ريهام عبدالمحسن

شدد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي على أنه يرفض العمل خارج الأهلي وأشار إلى أنه يعتبر محمود الخطيب رئيس النادي شقيقه الأكبر. 
وقال خالد مرتجي في تصريحات لإذاعة أون سبورت إف إم:"سعيد بتواجدي الحالي في المجلس الأحمر وأرفض التلميح أو التفكير في انتخابات الأهلي المقبلة لأن ما يشغلني هو خدمة الكيان وهذا ما تعلمته من والدي الراحل الفريق مرتجي ومن عظماء كثيريين تعلمت منهم الإدارة أمثال وحسن حمدي وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد".
وأضاف:"أرفض العمل خارج النادي، في الأهلي أعمل وفق مبادئ وتقاليد يسير عليها الجميع وتساعد على النجاح، وهذا غير موجود في أي مؤسسة رياضية مصرية أخرى غير الأهلي".
وتابع:"أرفض خوض انتخابات أي جهة أخرى خارج الأهلي ولا العمل خارجه. نحن نعمل من أجل كيان وليس بيننا من يهوى البحث عن شو إعلامي ولا مناصب ولا أغراض خاصة وليس بيننا من يتحدث يومياً في الإعلام".
واختتم مرتجي تصريحاته قائلاً :"أعتبر محمود الخطيب شقيقي الأكبر، فهو مُخلص للكيان ولم أر أحدا يعمل لصالح الأهلي أو لا يفكر إلا في خدمة النادي رغم أوجاعه وألامه مثله، الخطيب بيموت نفسه عشان الأهلي".

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