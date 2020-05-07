مسلسل "لعبة النسيان" لـ دينا الشربيني يتصدر تريند تويتر

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بعد عرض الحلقة 13 من مسلسل لعبة النسيان للفنانة دينا الشربيني، تصدر المسلسل قائمة تريند موقع التدوينات القصيرة "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية.



ودشن رواد التواصل الأجتماعي هشتاج لعبة النسيان حتى تصدر تويتر، وجاءت التعليقات على الهشاج كالتالي:"دينا الشربيني ممثلة محترمة ومبدعة" وأضاف آخر"احلى مسلسل في رمضان السنادي واكتر مسلسل بستناه"، وفي السياق ذاته أضاف آخر"أحمد داود ممثل جامد جدًا".



مسلسل لعبة النسيان تدو أحداثة في إطار درامي أجتماعي، ويشارك في بطولته الفنانة دينا الشربيني وأحمد داود وإنجي المقدم وأحمد صفوت ومحمود قابيل.