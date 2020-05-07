تباين بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل تعاملات جلسة الخميس









إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسي 50 ، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% خاسراً 15.070 ليصل إلى مستوى 4893.54 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.44% خاسراً 21.590 نقطة ليصل إلى مستوى 5267.18 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.05% رابحاً 2.26 نقطة ليصل إلى مستوى 4163.80 نقطة، وصعد مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.11%، رابحاً 4.67 نقطة ليصل إلى مستوى 4075.89 نقطة ، و جرى التداول بمستهل التعاملات على 8.4 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون دينار كويتى عبر 502 صفقة.













وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.73%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.32%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.31%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.18%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.08%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.90%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.35%.









وجاء سهم "شركة المجموعة المشتركة للمقاولات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 5.74%، تليه شركة دانة الصفاة الغذائية بنسبة 4.80%، ثم شركة حيات للاتصالات بنسبة 4.21%، فيما تصدر سهم "شركة دبي الأولى للتطوير العقاري" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.87% ثم شركة مجموعة أسس القابضة بنسبة 4.68%، ثم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 2.73%.