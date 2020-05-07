Advertisements

تباين بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل تعاملات جلسة الخميس

الخميس 07/مايو/2020 - 10:52 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي تباين بأداء المؤشرات إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسي 50 ، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% خاسراً 15.070 ليصل إلى مستوى 4893.54 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.44% خاسراً 21.590 نقطة ليصل إلى مستوى 5267.18 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.05% رابحاً 2.26 نقطة ليصل إلى مستوى 4163.80 نقطة، وصعد مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.11%، رابحاً 4.67 نقطة ليصل إلى مستوى 4075.89 نقطة ، وجرى التداول بمستهل التعاملات على 8.4 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون دينار كويتى عبر 502 صفقة.



 
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.73%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.32%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.31%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.18%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.08%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.90%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.35%. 
 


وجاء سهم "شركة المجموعة المشتركة للمقاولات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت  بارتفاع نسبته 5.74%، تليه شركة دانة الصفاة الغذائية بنسبة 4.80%، ثم شركة حيات للاتصالات بنسبة 4.21%، فيما تصدر سهم "شركة دبي الأولى للتطوير العقاري" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.87% ثم شركة مجموعة أسس القابضة بنسبة 4.68%، ثم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 2.73%.
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تعاملات اليوم الخميس 74 5

أخبار تهمك

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ حوالي 22 ساعة

توضيح مهم من وزير التعليم لطلاب الثانوية عن موعد الامتحانات

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تعليق جديد من الزمالك على قضية كهربا

منذ 33 دقيقة

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ يوم

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

خبراء يحذرون من كارثة أخطر من كورنا تهدد كوكب الأرض

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة عن كورونا (فيديو)

منذ ساعة و نصف

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ يوم

بمساعدة النني.. نجم الأهلي يقترب من بشكتاش التركي

منذ ساعة و 6 دقيقة

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى سارة من الصين بشأن مخاطر فيروس كورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الكشف عن أول الراحلين الأجانب من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة": تسجيل 387 إصابة جديدة بالكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

منذ حوالي 18 ساعة

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تباين بمؤشرات بورصة الكويت بمستهل جلسة الثلاثاء

تباين بمؤشرات بورصة الكويت بمستهل جلسة اليوم

تباين بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل تعاملات اليوم

تباين بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل تعاملات اليوم

تباين بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل جلسة اليوم

تباين بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل تعاملات الأحد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:01 ص

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

10:03 ص

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

10:51 م

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

08:34 ص

توضيح مهم من وزير التعليم لطلاب الثانوية عن موعد الامتحانات

09:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة