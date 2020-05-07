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على أنغام "وحشتنا اللمة".. رجاء الجداوي تستعيد ذكرياتها مع أحبائها

الخميس 07/مايو/2020 - 10:58 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة رجاء الجداوي، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الفيديو برفقة أحبائها.

وعلقت رجاء، على مقطع الفيديو قائلة:"ربنا يحفظنا جميعًا يارب ويرفع عنا الوباء والبلاء ويجمعنا على خير يارب يا رحيم".

وتخوض رجاء الجداوي، السباق الرمضاني الحالي 2020 بمسلسل "لعبة النسيان" وتدرو أحداثة في إطار أجتماعي درامي حول أمرأة تعيش في الطبقة المتوسطة، ويشارك في بطولته الفنانة دينا الشربيني وأحمد داود وأحمد صفوت وإنجي المقدم وعلي قاسم ومحمود قابيل.

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