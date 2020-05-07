بريطانيا لم تتخذ "أي قرارات نهائية" بشأن تخفيف قيود كورونا

Advertisements

أوضح وزير أيرلندا الشمالية براندون لويس في مقابلة، اليوم الخميس، أن الحكومة البريطانية لم تتخذ بعد "أي قرارات نهائية" بشأن أي من قيود مكافحة فيروس كورونا التي ستخفف يوم الاثنين.



وقال لويس لبي بي سي بريكفاست: "لم نتخذ أي قرارات نهائية بشأن هذه القضايا بعد.. أود فقط أن أقول للناس ألا تبالغوا في قراءة ما قد نقرأه وانتظروا إرشادات الحكومة وبيان رئيس الوزراء."



كما بدا أن وزير أيرلندا الشمالية يسكب الماء البارد على أولئك الذين يرغبون في العودة إلى العمل ابتداءً من يوم الاثنين. وقال: "أود أن أقول للناس أن موقف الحكومة الحالي واضح للغاية أنه يجب أن نبقى في المنزل حيثما نستطيع"، حيث يمكنك العمل من المنزل.



وقد ذكرت وسائل إعلام بريطانية يوم الأربعاء أن نصيحة البقاء في المنزل ستُلغي اعتبارًا من يوم الاثنين، وفقًا للمعلومات التي قدمها رئيس الوزراء بوريس جونسون للنواب.



وفقًا لصحيفة تلجراف، قال جونسون إنه سيتم تشجيع الناس على العودة إلى العمل إذا كان ذلك ممكنًا وسمحوا بممارسة "غير محدودة" في الخارج.

