مسلسل النهاية.. مطلوب على جوجل بسبب تدمير العالم

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بعد عرض الحلقة 13 من مسلسل النهاية للنجم يوسف الشريف، تصدرت أحداث الحلقة قائمة مؤشرات البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.



وشهدت الحلقة 13 مسلسل لعبة النسيان العديد من الأحداث المثيرة حيث قل فارس "محمد كيلانى" من الواحة إلى القدس بعد أن عرف حقيقة الواحة، وزين "يوسف الشريف" يقابل رسلان "أحمد مجدى" فى صالة القمار ليكتشف العديد من الأسرار الجديدة حول الواحة وأنها غير مثالية، ولكن الواحة ستكون مكانا آمنا من الحرب القادمة والتى سببها الطاقة.



مسلسل النهاية تدور أحداثة في إطار خيال علمي، ويشارك في بطولته الفنان يوسف الشريف وناهد السباعي وسهر الصايغ وأحمد وفيق وعمرو عبد الجليل.