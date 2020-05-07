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تعليق جديد من الزمالك على قضية كهربا

الخميس 07/مايو/2020 - 11:15 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

خرج هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك، بتصريحات جديدة تحدث فيها عن موقف ناديه القانوني في أزمة لاعبه السابق محمود عبد المنعم كهربا، الذي يلعب ضمن صفوف الأهلي في الوقت الحالي.

 

وكان كهربا قد قرر فسخ التعاقد مع الزمالك من جانب واحد، لينتقل إلى فريق أفيس البرتغالي، ثم تعاقد مع الأهلي في انتقالات يناير الأخيرة.

 

وأكد زادة خلال تصريحات علي قناة "أون تايم سبورتس"، أن عقد كهربا مع الزمالك موثق في اتحاد الكرة، ومعترفين بذلك، وأثبتنا أنه يأخذ أمواله، واللاعب ليس له حق لدى الزمالك، وسيخسر قضيته.

 

وتابع: "لكن كيف نقنع المحكمة بالتعويض الذي نريده، نريد تعويض كبير، وهناك محام إيطالي مع أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بالنادي، ويعملون على هذا الموضوع".

 

وأكمل: "الزمالك يسعى للحصول على أكبر تعويض مالي في قضية كهربا".

 

وأتم: "الزمالك يدفع غرامات ومستحقات للاتحاد الدولي بقيمة 306 ملايين جنيه منذ 2013 و2014، لـ 14 لاعبًا أجنبيًا سابقين، دفعنا منعها حتى الآن من 100 إلى 150 مليون جنيه على الأقل".

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