جلسة المستهل .. ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.28%









إستهل سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.28% رابحاً 5.40 نقطة ليصل إلى مستوى 1924.47 نقطة، مدفوعا بصعود 6 قطاعات على رأسها العقارات ، وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 46.7 مليون سهم محققة ما قيمته 34.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 720 صفقة لعدد 28 سهما، وارتفع 14 سهما، فيما انخفض 11 سهما، واستقرت 3 أسهم.









وارتفعت 6 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 4.46%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.52%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.35%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.96%.





وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي ، سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 10.19%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 8.29%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.66%، ثم سهم شركة مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.33%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 2.6 مليون ورقة بقيمة 6.4 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 0.40%.