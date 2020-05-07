ويليان يصدم برشلونة ويقترب من توتنهام

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، إلى اقتراب نجم فريق تشيلسي الدولي البرازيلي، ويليان من الانتقال لصفوف توتنهام في الصيف المقبل.

ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، فإن ويليان يتقرب من البقاء في لندن، من خلال الإنتقال الى توتنهام هوتسبير، والعمل مع جوزيه مورينيو.

وكان ويليان قد أكد في تصريحات صحفية بأن تشيلسي عرض عليه عقداً لمدة عامين، ولكنه رفض هذا العرض وطلب عقداً لمدة 3 سنوات للموافقة على التجديد.

وارتبط ويليان صاحب الـ31 عاماً بالعديد من الأندية أبرزها برشلونة ويوفنتوس وإنتر ميلان، ولكن يبدو أن اللاعب حريص على العمل مرة أخرى مع مورينيو.