برلماني يطالب الحكومة بالاستعداد لما بعد انتهاء كورونا

أكد فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، ضرورة استعداد القيادة السياسية في مصر لمرحلة ما بعد الأزمة، والتركيز على استغلال فرص الاستثمار بعدما وفرت الحكومة الغاز والكهرباء بأسعار رخيصة للمستثمرين في ظل الظروف الحالية، وهذا ما يترتب عليه جذب المزيد من فرص الصناعة التي ستترك الصين ويحتاجها العالم.



وأوضح بركات في بيان اليوم الخميس، أن جائحة كورونا خلقت وضعًا استئنائيًا في العالم كله، وأثرت على اقتصاديات العالم وتحتاج لقرارات وبرامج استثنائية للتعامل معها وهو ما دفع الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، مضيفا أن أزمة فيروس كورونا كشفت اعتماد دول العالم على دولة واحدة وهي الصين لتكون مصنع العالم لنحو 30 عامًا.



وأشار إلى أن ما يشهده العالم من أوضاع صحية واقتصادية متقلبة جراء ما فرضه الانتشار السريع لفيروس كورونا يجعلنا أمام مرحلة جديدة ربما سنشهد بعدها تغيرا كبيرا في مختلف نواحي الحياة، وهو ما يفرض علينا حاليا تقييم الأوضاع الحالية في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها وكيف كانت وكيف ستؤول، مطالبًا بتشكيل فريق من الخبراء والعلماء من الآن، لإعداد خطة عمل بشأن ما بعد انتهاء أزمة كورونا.



وأضاف أن هناك أهمية مطلقة لتحفيز نمو القطاع الخاص بما يمكنه من قيادة النمو الاقتصادي، وانتقال الشراكة بين القطاعين العام والخاص من نطاق المفاهيم العامة إلى سياسات محددة تضمن أقصى فعالية لهذه الشراكة بحيث تقوم الحكومة بدورها في تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال ويتولى القطاع الخاص جانب الاستثمار.



تعافي 1815 حالة إصابة بكورونا



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى امس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.