Advertisements

وزير التنمية المحلية يبحث مستجدات التعاون مع برنامج التغذية العالمي

الخميس 07/مايو/2020 - 11:12 ص
اللقاء
اللقاء
الفجر
عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع آلاء الزهيري، مسئولة العلاقات مع الجهات الحكومية فى برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بالقاهرة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وتم خلال اللقاء متابعة آخر مستجدات التعاون بين الوزارة والبرنامج خلال الفترة الحالية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا فى عدد من المحافظات وتقديم مساعدات مالية لها للتخفيف من الآثار المترتبة على تداعيات الإجراءات التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك فى إطار آليات برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، حيث تم البدء فى إعداد كشوف تفصيلية عن الأسر المستحقة فى 101 قرية بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا لموافاة برنامج الأغذية العالمى بها لتوفير الدعم المالى لها.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أن الوزارة حريصة على تطبيق كافة المعايير التى تضمن وصول المساعدات للمستحقين والأسر التى لم تدرج فى قوائم أيًا من برامج الدعم النقدى والمعاشات الضمانية بباقى الوزارات المعنية بالدولة لضمان تطبيق معايير العدالة وعدم التمييز.

كما شهد الإجتماع أيضًا بحث ما يمكن تقديمه فى إطار التعاون بين الجانبين لدعم صغار المقترضين والمستفيدين من صندوق التنمية المحلية والذين تعثروا خلال الفترة الأخيرة عن سداد الأقساط المستحقة عليهم بسبب تداعيات فيروس كورونا، خاصة المرأة المعيلة والشباب والفئات الأقل دخلًا.

ونوه "شعراوي" بأن الوزارة لا تسعى فقط لدعم ومساندة الفئات المتعثرة عن سداد الأقساط المستحقة عليها ولكن تعمل علي تقديم الدعم الفنى من البرنامج ودراسة كافة التفاصيل الخاصة بأسباب التعثر وكيفية مواجهة تلك الأزمة في حال تكرارها مع المستفيدين من الصندوق لضمان استدامة المشروعات وألا يكون الدعم المقدم مادى فقط.

ومن ناحيتها أكدت السيدة ألاء الزهيرى، حرص برنامج الأغذية العالمى على تقديم كل سبل الدعم لكافة البرامج والمشروعات التى تقوم بها وزارة التنمية المحلية خلال تلك الفترة، سواء دعم المتعثرين فى صندوق التنمية المحلية وتقديم دعم فورى وسداد جزء من مديونية المتعثرين وكذا تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا بقرى محافظات الصعيد.

كما عرضت ألاء الزهيرى لبعض الأنشطة التى يقوم بها البرنامج خلال الفترة الحالية فى قطاعات التعليم، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة سلامة الغذاء ودعم صغار المزارعين وتحسين التغذية للمصريين مع التركيز على السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الرضع.

وأشار الوزير شعراوى إلى إمكانية التعاون بين الوزارة والبرنامج فى إطار برنامج صعيد مصر ( الذى يمول من الحكومة المصرية والبنك الدولى ) والاستعانة بخبرة برنامج الأغذية العالمى ودعم صغار المزارعين بقنا وسوهاج وتجميع الحيازات الصغيرة.

كما تم خلال اللقاء بحث التعاون بين الوزارة والبرنامج خلال الفترة القادمة لمساعدة بعض القرى فى الترويج للمنتجات والصناعات التراثية واليدوية التى تصنعها ( كالنحاس والمنسوجات والخزف والسجاد والفخار وغيرها من المنتجات ) والترويج لها داخليًا أو خارجيًا، عن طريق الترويج الإليكترونى لتلك المنتجات بحكم صلات برنامج الأغذية العالمى مع بعض الشركات العالمية المتخصصة فى مجال التسويق عبر الإنترنت.

وتم الاتفاق على استمرار بحث هذا الملف خلال الفترة القادمة بين مسئولى الوزارة والبرنامج لتحديد عدد من القرى بما يضمن استمرار توفير فرص العمل فى هذه المشروعات وتعزيز قدرات المحافظات خاصة مشروع معرض "ديارنا" والذى يحظى بإهتمام السيد رئيس الجمهورية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

و ير التنمية المحلية كورونا شعرا ي برنامج التغذية العالمي التنمية المحلية

أخبار تهمك

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

منذ حوالي 18 ساعة

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

توضيح مهم من وزير التعليم لطلاب الثانوية عن موعد الامتحانات

منذ ساعتين و 46 دقيقة

"الصحة": تسجيل 387 إصابة جديدة بالكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

الكشف عن أول الراحلين الأجانب من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ حوالي 22 ساعة

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ يوم

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة عن كورونا (فيديو)

منذ ساعة و نصف

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ يوم

تعليق جديد من الزمالك على قضية كهربا

منذ نصف ساعة

بشرى سارة من الصين بشأن مخاطر فيروس كورونا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بمساعدة النني.. نجم الأهلي يقترب من بشكتاش التركي

منذ ساعة

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

خبراء يحذرون من كارثة أخطر من كورنا تهدد كوكب الأرض

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

"شعراوي": برنامج تنمية الصعيد يدعم اللامركزية

"شعراوي": اجتماع الشهر الجاري برئاسة "مدبولي" لمتابعة مشروعات قنا وسوهاج

"التنمية المحلية" × أسبوع.. لقاءات مع مسئولين أوروبيين.. وبدء الموجة العاشرة من حملات إزالة المخالفات بمدينة نصر

"شعراوي": برنامج التنمية المحلية يسعي لإحداث نقلة نوعية لسكان سوهاج وقنا

تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية مع وفد البنك الدولي

راندا أبو الحسن: خبرة البرنامج الإنمائي كبيرة في مجالات التنمية المحلية وتمكين المرأة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:01 ص

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

10:03 ص

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

10:51 م

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

08:34 ص

توضيح مهم من وزير التعليم لطلاب الثانوية عن موعد الامتحانات

09:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة