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تراجع مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.04% مع بداية تعاملات اليوم

الخميس 07/مايو/2020 - 11:11 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير


إستهل سوق البحرين المالى،  تعاملات جلسة تداول اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.04% خاسراً 0.54 نقطة ليصل إلى مستوى 1287.82 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية ، وبلغ حجم التداول بسوق البحرين المالي ، بمستهل التعاملات 149.6 ألف سهم بقيمة 38.3 ألف درهم.
 

وعن أداء القطاعات بسوق البحرين المالي اليوم ، فقد وتراجع قطاع البنوك التجارية ، بنسبة 2.33%، بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.98%.
 

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