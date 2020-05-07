تراجع مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.04% مع بداية تعاملات اليوم









إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة تداول اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.04% خاسراً 0.54 نقطة ليصل إلى مستوى 1287.82 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية ، وبلغ حجم التداول بسوق البحرين المالي ، بمستهل التعاملات 149.6 ألف سهم بقيمة 38.3 ألف درهم.





وعن أداء القطاعات بسوق البحرين المالي اليوم ، فقد وتراجع قطاع البنوك التجارية ، بنسبة 2.33%، بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.98%.