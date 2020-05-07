بعد عرض الحلقة 20.. مسلسل قيامة عثمان يتصدر تريند جوجل

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أحتلت أحداث الحلقة 13 من المسلسل التركي "قيامة المؤسس عثمان" قائمة مؤشرات البحث العالمي جوجل وذلك بعد عرض الحلقة بساعات قليلة.



مسلسل قيامة المؤسس عثمان للنجم التركي أوزجيفيت استطاع تحقيق نجاحًا كبيرًا على نستوى الدراما التركية التاريخية العثمانية المستوحاة من تاريخ تأسيس الدولة العثمانية، ويرجع السبب في ذلك النجاح أنه أبطاله لديهم شعبية كبيرة جدًا.



مسلسل "قيامة المؤسس عثمان" تدور أحداثة في إطار تاريخي، ويشارك في بطولته كوكبة من نجوم تركيا منهم الفنان بوراك أوزجيفيت وجول جوناي وأصلهان كارالار وديدام بالشين، والمسلسل من إنتاج مؤسسة بوزداغ فيلم، ومن إخراج متين جوناي.





